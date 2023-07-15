Верхняя Пышма, Свердловская область, 15 июля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. В городе Верхней Пышме Свердловской области сегодня, 15 июля, отмечают День металлурга памятными мероприятиями, народными гуляньями, детской программой, спортивными стартами, концертом и праздничным фейерверком.

Пресс-служба УГМК В Верхней Пышме отмечают День металлурга

Как сообщает пресс-служба Уральской горно-металлургической компании (УГМК), в городском парке культуры и отдыха целый день работала выставка спортивной техники для детей, были организованы игровые программы, мастер-классы, ярмарка декоративно-прикладного творчества, показана детская концертная программа «Семьёй единой город славен» и многое другое.

Пресс-служба УГМК В Верхней Пышме отмечают День металлурга

Главным событием празднования Дня металлурга в Верхней Пышме стали «Заводные старты в Медной столице». Мероприятие прошло на городском стадионе «Металлург». В состязаниях приняли участие 30 команд, среди которых представители цехов АО «Уралэлектромедь», ОАО «УГМК», администрации и Думы Верхней Пышмы, предприятий «Уральские локомотивы», «Водоканал», УЗХР, ЕЗ ОЦМ, предпринимателей Верхней Пышмы.

Пресс-служба УГМК В Верхней Пышме отмечают День металлурга

Участников «Заводных стартов» и болельщиков поздравили с Днем металлурга и Днем города глава ГО Верхняя Пышма Иван Соломин и директор по общим вопросам АО «Уралэлектромедь» почетный гражданин Верхней Пышмы Мирослав Медведев.

Пресс-служба УГМК В Верхней Пышме отмечают День металлурга

«День металлурга — наш главный праздник, ведь у города и завода — одна судьба. Желаю сегодня спортсменам — побед, жителям Медной столицы Урала — праздничного настроения, и пусть победит сильнейший!», — обратился к присутствующим глава ГО Верхняя Пышма Иван Соломин.

Пресс-служба УГМК В Верхней Пышме отмечают День металлурга

Каждая команда состояла из шести человек — двоих мужчин, двух женщин и двух детей. Участники под крики болельщиков преодолели 12 этапов: большие гонки на батуте, банджи-баскетбол, командная скакалка, гигантская штанга, кричалка, перетягивание каната и др. Лучшие шесть команд вышли в финал, где соревновались в эстафете. Все участники получили памятные медали, изготовленные из чистой меди, а победителям и призёрам вручили памятные подарки и дипломы.

Пресс-служба УГМК В Верхней Пышме отмечают День металлурга

«Уралэлектромедь» — градообразующее предприятие Верхней Пышмы, поэтому День металлурга — не только наш профессиональный праздник, это событие для всех жителей города, — отметил директор по общим вопросам АО «Уралэлктромедь» почетный гражданин Верхней Пышмы Мирослав Медведев. — Много лет в этот день мы проводили карнавальные шествия, но пришла пора менять формат праздника, и вот уже второй год у нас на стадионе проходит большой семейный спортивный праздник с интересными и зрелищными состязаниями. И никакая погода не помешала нам болеть за команды, а участникам соревнований проявить волю к победе!».

Пресс-служба УГМК В Верхней Пышме отмечают День металлурга

Вечерняя программа празднования Дня металлурга в Верхней Пышме также обещает быть насыщенной и интересной. Она включает в себя концерт творческих коллективов города и, конечно же, артистов российской эстрады. Кульминацией праздника по традиции станет красочный фейерверк.