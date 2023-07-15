Москва, 15 июля, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Главный редактор информационного агентства «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян отреагировала на предотвращение покушения на неё. В сообщении 15 июля она выразила солидарность с правоохранителями.

Известия/Алексей Майшев Маргарита Симоньян

«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила моё убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» — написала она в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили покушение на Симоньян и журналистку и телеведущую Ксению Собчак. Подготовку покушений вели украинские спецслужбы. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, неонацистов из группировки «Параграф-88» задержали в Москве и Рязанской области. Они осуществляли разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак. У задержанных изъяли автомат Калашникова, патроны, дубинки, ножи, кастеты и наручники. Служба безопасности Украины (СБУ) пообещала им по 1,5 млн рублей за каждое убийство.

Ранее, в 2022 году членов неонацистской группировки задержали по подозрению в подготовке покушения на телеведущего Владимира Соловьёва. Они также планировали убийства других российских журналистов — Дмитрия Киселёва, Маргариту Симоньян, Ольгу Скабееву, Евгения Попова, Тиграна Кеосаяна. Этим список планировавшихся жертв не исчерпывается.

Кроме того, планировались нападения на военкоматы, поджоги автомобилей с символикой, связанной со спецоперацией российских войск на Украине.