Москва, 15 июля, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с коллегой из ЮАР Сирилом Рамафосой предложение миссии африканских стран по урегулированию ситуации на Украине, сообщили 15 июля в пресс-службе Кремля.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Владимир Путин

Переговоры состоялись по инициативе ЮАР. Президент Южно-Африканской Республики поблагодарил Владимира Путина за тот приём, который ему и его африканским коллегам оказали месяц назад в России.

Также Рамафоса выразил главе России благодарность за содержательный разговор, посвящённый возможным путям урегулирования ситуации на Украине, который состоялся во время июньской встречи в Санкт-Петербурге.

«Рассмотрение африканской мирной инициативы будет продолжено в привязке к саммиту Россия — Африка в конце июля», — сообщили в Кремле.

Участники переговоров договорились, что на полях саммита проведут отдельную встречу и обменяются мнениями по геополитическим и двусторонним вопросам.

Также президенты России и ЮАР коснулись в ходе беседы вопросов зерновой сделки. Российский лидер обратил внимание на то, что касающаяся России часть стамбульских пакетных договорённостей остаётся невыполненной, а именно — обязательства об устранении препятствий для экспорта продовольствия и удобрений из России.

Также президент России подчеркнул, что так и не выполнена главная цель зерновой сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские.

Рамафоса проинформировал Путина о том, как в ЮАР готовятся к саммиту БРИКС, который состоится в Йоханнесбурге 22–24 августа.

Как сообщало ИА Регнум, ранее дипломатические источники распространили информацию, что на саммит Россия — Африка, который 27–28 июля пройдёт в Санкт-Петербурге, готовы приехать для обсуждения урегулирования ситуации на Украине лидеры семи стран.

Во время визита в Санкт-Петербург 17 июня африканские страны ЮАР, Египет, Конго, Сенегал, Уганда, Коморские Острова и Замбия предложили своё посредничество в урегулировании ситуации на Украине. Рамафоса предложил Путину рассмотреть план, касающийся урегулирования, из десяти пунктов.

14 июля Рамафоса заявил, что ждёт на очном саммите БРИКС лидеров всех стран объединения. Вопрос об очном участии в мероприятии президента России ещё решается, заявили в Кремле.

13 июля Путин назвал зерновую сделку игрой в одни ворота, поскольку ни одно из условий, которые выдвигала в своих интересах России, остальные участники соглашения не выполнили. Он сказал, что Москва может приостановить участие в черноморской инициативе.