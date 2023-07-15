Москва, 15 июля, 2023, 14:45 — ИА Регнум. Охранник московского бара в Кривоколенном переулке не поладил с одним из посетителей и во время перепалки ударил гостя по голове. Мужчина упал и умер. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Александр Вильф/РИА Новости

Ночью с 13 на 14 июля в полицию позвонил прохожий и сообщил о том, что возле бара в Кривоколенном переулке лежит мужчина без сознания. На место направили наряд полиции и машину скорой помощи. Медики диагностировали у мужчины состояние клинической смерти, его пытались реанимировать и доставить в больницу, но позже в машине скорой помощи он скончался.

«Погибшим оказался 34-летний житель Москвы. Тело будет направлено на экспертизу для определения причины смерти», — рассказал собеседник агентства.

Полицейские опросили свидетелей на месте происшествия. Вскоре выяснилось, что мужчина повздорил с охранником бара. Сотрудник заведения сделал ему замечание, после чего между ними завязался конфликт.

«По словам 25-летнего охранника бара, он нанёс 34-летнему мужчине один удар левой рукой по голове, после которого последний упал, ударился головой и потерял сознание», — пояснил собеседник агентства.

Охранника задержали и доставили в отдел полиции. Началась проверка. Известно, что задержанный является поклонником смешанных единоборств.