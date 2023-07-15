Москва, 15 июля, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования России призвало вузы принимать документы об участии абитуриента в специальной военной операции в любой форме, даже если она не соответствует рекомендуемой. Об этом сообщили 15 июля в пресс-службе ведомства.

Смитюк/ТАСС

«Вузам даны разъяснения, согласно которым, если справка абитуриента не соответствует рекомендуемой форме, но указывает, что он участвовал (участвует) в СВО, отражении вооружённого вторжения, то такая справка подтверждает факт участия и принимается образовательной организацией», — говорится в сообщении.

Минобрнауки отметило, что для разъяснения всех вопросов непрерывно работают горячие линии ведомства и Министерства обороны.

«Если в адрес уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой поступают обращения о сложностях при поступлении детей участников СВО, просьба направлять их в Минобрнауки для оперативного разрешения ситуации», — процитировал ТАСС ответ ведомства.

Отмечается, что участники спецоперации и их дети могут поступать в российские вузы в рамках отдельной квоты, льготы по которой также получают дети Героев России и награждённые тремя орденами Мужества. Они могут обучаться на программах бакалавриата и специалитета.

Как сообщало ИА Регнум, обучающиеся участники СВО смогут перейти с платного обучения на бесплатное по заявлению и документу, подтверждающему статус участника. В Минобрнауки сообщили, что решение по перераспределению вакантных мест будет приниматься специально созданной в вузе комиссией. Вузам также рекомендовали учитывать прохождение военной службы или участие в добровольческих формированиях как индивидуальные достижения при поступлении, что может добавить до десяти дополнительных баллов.