Херсон, 15 июля, 2023, 14:30 — ИА Регнум. Вооружённым силам Украины не удалось воспользоваться ситуацией после устроенной ими катастрофы на Каховской ГЭС. Эти планы полностью провалились. Об этом 15 июля заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС

Он отметил, что обстановка на линии боевого столкновения стала более выгодной, российские военные контролируют большую часть островов в дельте реки.

«У Антоновского моста остатки украинских боевиков блокированы на дачах ниже по Днепру, откуда нет прохода по суше, основание моста от них зачищено», — написал в Telegram-канале Сальдо.

Глава региона также отметил, что российские силы пресекают все попытки переправиться на левый берег. Так, указал Сальдо, ВС России у села Софиевка потопили три лодки вместе с личным составом при посадке в них десанта.

При этом Сальдо уверен, что украинская армия продолжит боевые операции, однако они также окажутся безуспешными.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Вооружённые силы России пресекли две попытки украинской армии высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста. В результате российские военные ликвидировали три катера и свыше 60 военных ВСУ.

Врио главы региона заявил, что у украинской армии нет шансов успешно провести форсирование Днепра и после этого выйти на оперативный простор. Он подчеркнул, что российская армия готова к любому варианту развития ситуации в зоне военных действий. По его словам, все российские военные находятся на боевых позициях, у них достаточно боеприпасов, также готова поддержка со стороны авиации и ракетных войск.

14 июля ВСУ вновь предприняли попытку форсировать Днепр в районе Софиевки. Украинских военных в островной зоне остановили соединения группировки войск «Днепр». В результате огневого поражения ВСУ лишились трёх лодок и 12 военных.