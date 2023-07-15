Москва, 15 июля, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Актриса театра и кино Татьяна Васильева чувствует себя нормально. Об этом 15 июля сообщила её директор.

Global Look Press/Ekaterina Tsvetkova/Russian Look Актриса Татьяна Васильева

«Всё в порядке», — сообщила агентству ТАСС директор, отвечая на вопрос о самочувствии актрисы.

При этом директор отказалась говорить о том находится ли актриса в клинике или же её уже выписали.

Ранее ИА Регнум сообщило, что в ночь на 14 июля Татьяна Васильева почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую. Врачи диагностировали у неё гипертонию и забрали в больницу. Состояние артистки медики оценили как средней тяжести. Сообщалось, что она проведёт в медучреждении несколько дней.

Позже невестка Татьяны Васильевой рассказала о её состоянии после госпитализации. Женщина сказала, что актриса чувствует себя очень плохо.

Татьяне Васильевой 76 лет. Актриса в 1969 году окончила школу-студию МХАТ, до 1983 года работала в Московском театре Сатиры. С 1983 по 1992 — в театре имени Маяковского. В 1996–1999, а затем с 2007 года работает в «Школе современной пьесы». В кинокарьере актрисы более 150 работ, среди которых роли в фильмах «Здравствуйте, я ваша тётя!», «Самая обаятельная и привлекательная», «Завтра была война», «Новый Одеон», а также в сериалах «Сваты», «Земский доктор», «Закрытая школа» и ряде других.