Луганск, 15 июля, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Бойцы штурмовой группы разведывательного подразделения Западного военного округа (ЗВО) взяли в плен украинских военных на купянском направлении. Об этом 15 июля сообщило Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что утром 15 июля российские военные скрытно отправились к развалинам промзоны, в которых находились украинские солдаты. Штурмовики разделились на несколько групп, уничтожили стрелковым оружием огневые точки и взяли в плен восемь бойцов ВСУ.

«Мы зашли на промзону тихо, разделились на несколько групп и взяли сначала под контроль одну точку, и один из наших первым открыл огонь, заметил противника, который… отдыхал, могу так сказать. Обстановка позволяла им это делать. И мы их застигли врасплох», — рассказал один из российских военных.

Он добавил, что одного из военных ВСУ ранили и ещё двоих вытащили из укрытия, после этого начали сдаваться остальные. При этом российский штурмовик уточнил, что на второй половине промзоны завязался бой, в ходе которого двух украинских солдат ликвидировали, а остальных выкурили дымовыми шашками и гранатами, заставив сдаться.

После этого российская штурмовая группа закрепилась на рубеже и, допросив пленных, передала в штаб группировки «Запад» ценную информацию, позволившую подразделениям российской армии продвинуться вперёд. Захваченные разведчиками трофеи свидетельствуют о том, что на стороне ВСУ воюет большое количество наёмников.

Как сообщало ИА Регнум, ранее командир российского штурмового отряда с позывным Рубеж рассказал, что солдат с позывным Тапок под Кременной взял в плен трёх военных ВСУ, когда притворился их сослуживцем. Российский боец случайно попал в опорный пункт противника и, заговорив по-украински, убедил их бежать, напугав штурмом, а затем обезоружил и взял всех троих в плен.