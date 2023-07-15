Москва, 15 июля, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Российская армия уничтожила склад боеприпасов 100-й бригады украинской теробороны около Ямполя в ДНР. Об этом 15 июля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«В районе населённого пункта Ямполь Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 100-й бригады территориальной обороны», — сказал он.

Всего за сутки на краснолиманском направлении ВСУ потеряли свыше 70 военных, а также две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубицу Д-20.

Как сообщало ИА Регнум, ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в ночь на 15 июля во временно оккупированном ВСУ городе Запорожье уничтожили военный склад украинской армии. Он уточнил, что такие удары позволяют сократить число обстрелов мирных населённых пунктов на освобождённой части Запорожской области.

До этого начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев заявил, что штурмовая армейская авиация поразила скопления живой силы ВСУ на нескольких направлениях в зоне СВО, а также нанесла удары по двум складам боеприпасов.