Донецк, 15 июля, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ на южнодонецком направлении в ДНР, сообщил 15 июля на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Работа РСЗО «Град» в зоне СВО

«В районе населённого пункта Макаровка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 129-й бригады территориальной обороны», — сказал Конашенков.

Также он сообщил, что в районе сёл Макаровка и Ровнополь российские военные нанесли поражение технике и военным украинской армии, а в районе посёлка Урожайное отразили две атаки подразделений 37-й бригады морской пехоты ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские военные пресекли деятельность разведгруппы ВСУ в районе Новодонецкого, а также попытку разведки боем в районе Равнополя.

Восточная группировка российских войск уничтожила группу солдат ВСУ на пикапах восточнее совхоза «Октябрь».

Кроме того, в районе Макаровки «Восток» уничтожил прибывших на ротацию украинских военных. Готовящиеся атаковать в направлении села боевые бронированные машины ВСУ также уничтожили.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля Минобороны заявило, что на южнодонецком и запорожском направлениях ВСУ за сутки потеряли до 210 военных. Наступать ВСУ пытались также на донецком и краснолиманском направлениях.