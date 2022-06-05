Москва, 15 июля, 2023, 18:49 — ИА Регнум. Центр «Наследие» направил жителям Донецкой и Луганской Народных Республик очередную партию гуманитарной помощи в рамках благотворительной программы «Наследие Донбасса». Об этом 15 июля сообщили в центре.

Центр «Наследие»

В Донбасс отправили фруктовые соки и негазированные напитки. В общей сложности 20 тысяч бутылок.

«С начала СВО команда центра «Наследие» поставляет гумпомощь на территорию Донбасса. Более 200 тонн уже направлено. Работа продолжается», ― уточнил координатор благотворительной программы «Наследие Донбасса» Андрей Спиридонов.

Он добавил, что эта общественная работа очень важна.

«Гумпомощь ― это тот минимальный вклад, который мы не можем не делать для укрепления безопасности и благополучия страны, уважения к нашим павшим в бою героям и во имя будущих поколений», ― сказал Спиридонов.

Активное содействие в поставке гуманитарного груза оказал Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь Зосимова пустынь.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин указал на необходимость быстрой доставки продуктов питания и стройматериалов в новые регионы ― в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Ранее в Донбасс переправили гуманитарный груз центра «Наследие». В ДНР и ЛНР доставили более пяти тонн освежающих газированных напитков и мультифруктовых соков на сумму свыше 456 млн рублей общим количеством почти восемь тысяч штук.

В октябре прошлого года центр поставил бойцам и мирным жителям Донбасса более 50 тонн гуманитарной помощи ― продовольственных продуктов, медикаментов, лекарств, бинтов, жгутов, сумок с тёплой верхней одеждой и обувью, газовых баллонов, тепловизоров, смартфонов, а также более десятка квадрокоптеров.