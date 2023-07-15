Москва, 15 июля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы арестовал 15 июля администратора телеграм-канала «Кремлевская прачка» Михаила Полякова по делу о вымогательстве.

Кадр из видео Михаил Поляков в зале суда

По решению суда, он ближайшие два месяца проведёт в СИЗО.

По делу также проходит второй фигурант — Александр Санин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3819794" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Тверской суд Москвы арестовал экс-сотрудника ФСБ Михаила Полякова

На аресте администратора Telegram-канала «Кремлёвская прачка» Михаила Полякова настаивало следствие. Сотрудники правоохранительных органов задержали Полякова 14 июля в Москве. Его доставили в московское главное следственное управление МВД.

По информации источников «112», силовики задержали бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова в его квартире в столице. Также сообщалось, что по этому делу произвели несколько задержаний, но личности задержанных не раскрыли.