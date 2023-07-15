Пхукет, Таиланд, 15 июля, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Генеральное консульство России открылось 15 июля в комплексе Royal Phuket Marina на острове Пхукет в Таиланде, сообщили в пресс-службе МИД.

Игорь Броварник/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (на сцене) на церемонии открытия генерального консульства России

«На острове Пхукет открыто Генеральное консульство России, на котором был поднят российский флаг», — сообщили в ведомстве.

В церемонии, в ходе которой прозвучали гимн России, а затем — гимн Таиланда, принял участие российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он назвал сегодняшнее событие очень важным и при этом не последним шагом по расширению дипломатического присутствия России в странах Юго-Восточной Азии. Глава МИД также отметил рост турпотока из России в Таиланд.

Дополнительный импульс для этого придаст возможность использования в Таиланде без каких-либо затруднений российскими туристами платёжной системы «Мир», отметил Лавров.

Глава МИД России назвал Таиланд одной из стран, где создаются хорошие условия для российских туристов.

«Но когда бывают, а они неизбежны, какие-то ситуации, когда приходится выручать людей из довольно непростого положения, то для этой цели это прекрасное здание населено квалифицированными людьми», — заявил Лавров.

Также российский министр иностранных дел сказал, что в странах Юго-Восточной Азии Россия планирует открывать новые диппредставительства.

Как сообщало ИА Регнум, официальный визит Лаврова в Таиланд начался 14 июля. 15 июля он встретился с таиландским министром иностранных дел Доном Праматвинаем.

Посольство России в Таиланде находится в Бангкоке. До сих пор в этой стране не было других диппредставительств России.