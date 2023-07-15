Краснодар, 15 июля, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Бригада врачей на двух вертолётах санитарной авиации отравились в Брюховецкий район Краснодарского края на помощь пострадавшим в ДТП с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту Тула — Анапа, сообщили 15 июля в Telegram-канале оперативного штаба.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

«Шесть специалистов Первой краевой клинической больницы на двух вертолётах санавиации отравились на помощь пострадавшим», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе уточнили, что восемь бригад скорой медицинской помощи из Краснодара работают на месте. Одного пациента направили в Первую краевую клиническую больницу, ещё двоих готовят к транспортировке вертолетами санавиации.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Как сообщало 15 июля ИА Регнум, ДТП с участием автобуса и перевозившего зерно грузовика произошло в 05:10 в Брюховецком районе. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 91-м километре трассы Краснодар — Ейск. По предварительной информации, водитель зерновоза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом, в салоне которого находился 41 человек. Сообщалось о 17 пострадавших и трёх погибших.