Мадрид, 15 июля, 2023, 13:33 — ИА Регнум. В Испании задержали украинца, который более 10 лет скрывался от властей США. Мужчину задержали во вторник, 11 июля, в международном аэропорту Барселоны.

Пресс-служба полиции Испании

«Сотрудники национальной полиции задержали гражданина Украины. Преступления беглеца затронули сотни тысяч жертв по всему миру и нанесли ущерб на сумму более $70 млн», — сообщила пресс-служба полиции королевства.

Отмечается, что в операции по задержанию участвовали Федеральное бюро расследований (ФБР) США и Интерпол.

Задержанный с 2006 по 2011 год совместно с сообщниками совершил крупное мошенничество путём распространения вредоносного программного обеспечения. С помощью сети серверов он заражал компьютеры, и их владельцы платили ему за поддельные антивирусные программы. Мужчину заключили под стражу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что спецслужбы Украины набирают новых сотрудников в «кол-центры» для вымогательства денег у россиян и граждан стран СНГ. Средства идут на финансирование ВСУ. Установлено, что около 95% мошеннических звонков россиянам совершаются с Украины, где работает почти тысяча кол-центров. Так, в Днепропетровске и Запорожье даже объявили дополнительный набор сотрудников.