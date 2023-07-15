Керчь, Крым, 15 июля, 2023, 14:23 — ИА Регнум. У Крымского моста со стороны Керчи скопилась очередь из 600 автомобилей, время ожидания в которой превысило два часа. Об этом 15 июля сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Константин Михальчевский/РИА Новости

Отмечается, что по состоянию на 14:00 мск очереди со стороны Краснодарского края нет.

«В очереди со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания более двух часов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, утром 15 июля у Крымского моста со стороны Кубани скопилась очередь из более чем трёхсот автомобилей. Время ожидания проезда на полуостров на тот момент составляло около часа.

Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в ситуации с движением по Крымскому мосту необходимо обеспечивать безопасность. Он уточнил, что из-за этого движение автотранспорта нельзя оставить бесконтрольным, что, по его словам, влечёт за собой определённые издержки.