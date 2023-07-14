Москва, 15 июля, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Минздрав России предложил признать недействительным приказ о форме и порядке выдачи медицинской организацией документа об изменении пола. Это необходимо для того, чтобы привести законодательство в соответствии с нормами. Проект приказа ведомства опубликовали на сайте нормативных правовых актов.

Unasplash/Jorge Salvador

В пояснительной записке указано, что форму и порядок выдачи медучреждением документа об изменении пола утвердили в 2017 году. Теперь после принятия Госдумой закона о полном запрете смены пола этот документ более не актуален.

Как сообщало ИА Регнум, Государственная дума приняла 14 июля в третьем, окончательном чтении законопроект о запрете медицинских вмешательств по смене пола, за исключением лечения ряда заболеваний у детей.

Инициативу внесли в Госдуму депутаты всех её пяти фракций во главе со спикером парламента Вячеславом Володиным. Авторами этой инициативы стали почти 400 депутатов.

Второе чтение законопроекта состоялось 13 июля. Среди внесённых к рассмотрению поправок есть поправка о том, что смена пола одним из супругов будет основанием для аннулирования брака.

Также документ вводит запрет на усыновление детей и установление попечительства над ними для сменивших пол лиц. При этом нововведения не затронут лиц, осуществивших операцию по смене пола до его принятия.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказываемые некоторыми экспертами опасения по поводу закона о запрете медицинских вмешательств по смене пола, за исключением лечения ряда заболеваний у детей, который ранее приняла Государственная дума, чрезмерны.