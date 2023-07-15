Пехотинец пленил трёх бойцов ВСУ, притворившись украинским военным
Российский военный под Кременной пленил трёх бойцов ВСУ, притворившись их сослуживцем
Москва, 15 июля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Российский пехотинец с позывным Тапок под Кременной пленил трёх украинских солдат, притворившись их сослуживцем. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового отряда с позывным Рубеж.
По словам командира, в одну из ночей российские военные пошли на штурм украинского опорного пункта. Тогда Тапок залез в уже занятый опорник противника и не растерявшись начал говорить на украинском языке.
«Сказал им: «Пацаны, нужно бежать, сейчас будет штурм». Они послушались. Потом он скомандовал им лечь и отбросить оружие», — рассказал Рубеж.
За взятие в плен троих бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) российского бойца наградили орденом Мужества.
Как сообщало ИА Регнум, 5 июля ВС России взяли в плен чемпиона Украины по боксу, боевика нацподразделения «Кракен» Андрея Приходько. В плен он попал на артёмовском направлении, когда пошли в наступление из населённого пункта Часов Яр. Также пленный боксёр сообщил, что военнослужащие ВСУ опасаются ездить на иностранной технике, так как считают, что российские военные охотятся на поставляемые Западом образцы.