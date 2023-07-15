Москва, 15 июля, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Российский пехотинец с позывным Тапок под Кременной пленил трёх украинских солдат, притворившись их сослуживцем. Об этом ТАСС рассказал командир штурмового отряда с позывным Рубеж.

Global Look Press/Kyiv, Ukraine — 25 May 2023 Mihir Melwani/Keystone Press Agency

По словам командира, в одну из ночей российские военные пошли на штурм украинского опорного пункта. Тогда Тапок залез в уже занятый опорник противника и не растерявшись начал говорить на украинском языке.

«Сказал им: «Пацаны, нужно бежать, сейчас будет штурм». Они послушались. Потом он скомандовал им лечь и отбросить оружие», — рассказал Рубеж.

За взятие в плен троих бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) российского бойца наградили орденом Мужества.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июля ВС России взяли в плен чемпиона Украины по боксу, боевика нацподразделения «Кракен» Андрея Приходько. В плен он попал на артёмовском направлении, когда пошли в наступление из населённого пункта Часов Яр. Также пленный боксёр сообщил, что военнослужащие ВСУ опасаются ездить на иностранной технике, так как считают, что российские военные охотятся на поставляемые Западом образцы.