Краснояружский район, Белгородская область, 15 июля, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла 15 июля село Вязовое Краснояружского района Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

t. me/vvgladkov

«Под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет», — сообщил Гладков.

Губернатор уточнил, что осколки попали в здание сельскохозяйственного предприятия: повреждения получили фасад и забор.

На место происшествия приехали сотрудники оперативных служб, чтобы устранить последствия украинской атаки.

Как сообщало ИА Регнум, Гладков заявил, что под обстрел ВСУ за сутки 14 июля попали несколько населённых пунктов Белгородской области, в том числе Шебекино и Валуйки.

В основном стрельбу ВСУ вели из миномётов и артиллерии. В селе Журавлёвка украинский беспилотник сбросил два осколочных боеприпаса для гранатомёта. Пострадавших в результате этих обстрелов не было.