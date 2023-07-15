Москва, 15 июля, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 июля сообщил, что у лидеров африканской мирной миссии по Украине точно будет возможность пообщаться с Владимиром Путиным на саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге.

РИА Новости/Александр Казаков Владимир Путин

«Программа саммита ещё готовится. Но возможность пообщаться на полях будет точно», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, во время встречи президента и африканской делегации 17 июня в Санкт-Петербурге президент Сенегала Маки Салль призвал строить диалог России и Украины по Уставу ООН. Он отметил важность сохранения возможности для диалога. По его словам, лидеры стран Африки желают исключительно мира между Россией и Украиной. Путин, в свою очередь, заявил, что Россия приветствует подход африканских партнёров и ценит их заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта. Президент подчеркнул, что такое отношение ведёт к более справедливому миропорядку.

Позднее в Кремле заявили, что диалог России со странами Африки будет продолжаться, а в ООН высоко оценили усилия делегации. Её визиты в Москву и Киев стали важным шагом для сближения сторон, сказал зампред генсека ООН Фархан Хак. Делегатам из Африки удалось удивить своей нейтральной позицией США и Евросоюз. Обозреватель National Interest Тед Снайдер отметил, что Африка сохраняет свой взгляд на события на Украине, несмотря на серьёзное давление со стороны Запада и предупреждения о последствиях.

ИА Регнум сообщало ранее, что главы стран Африки сформировали собственное предложение по мирному урегулированию украинского конфликта. Страны — участницы мирной миссии выразили общее мнение о том, что можно провести переговоры конфликтующих сторон без отвода войск, а затем определить «рамки прочного мира». Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее уже обсудили мирный план Африки по телефону. Песков назвал разговор продуктивным и указал на динамичное развитие отношений России и Африки, которое, по его мнению, будет продолжаться и набирать темп.