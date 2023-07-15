Вашингтон, 15 июля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Тим Скотт оказался в неловком положении, когда не смог ответить на вопрос, почему Москва считается главной угрозой для Вашингтона. Об этом сенатора-республиканца в ходе мероприятия Family Leadership Summit в прямом эфире BlazeTV спросил американский журналист Такер Карлсон.

Global Look Press/Billy Bennight/The Photo Access Журналист Такер Карлсон

«Россия плохая, Россия опасна, я понимаю. Но количество американцев, убитых русскими, равняется нулю. Я, например, не знаю никого, кто погиб от рук России. При этом я лично знаю людей, которых убила Мексика», — указал ведущий.

Он также напомнил, что из Мексики доставляется наркотик, от которого американцы погибают тысячами.

«Тогда почему Мексика — наш союзник, а Россия — враг?» — поинтересовался у политика Карлсон.

Тим Скотт на этот вопрос ответа не нашёл.

Как сообщало ИА Регнум, в итоговом коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля страны альянса назвали Россию самой серьёзной и прямой угрозой безопасности Евро-Атлантического региона. При этом альянс подчеркнул намерение сохранять открытыми каналы связи с Москвой, чтобы не допускать эскалации в отношениях.

Экс-конгрессмен Деннис Кусинич подчеркнул, что Россию считают врагом из-за лживых обвинений Соединённых Штатов Америки. Он добавил, что в Вашингтоне пытаются убедить американцев во вмешательстве Москвы в президентские выборы в США. Граждане США должны со всем соглашаться, поверив в эту «ерунду», сказал Кусинич. При этом Москва неоднократно заявляла, что Белый дом нацелен на конфронтацию.