Бангкок, 15 июля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Россия планирует открыть новые дипломатические представительства в странах Юго-Восточной Азии, сообщил 15 июля глава МИД России Сергей Лавров.

Известия/Дмитрий Коротаев

«В наших планах открытие представительств в других дружественных нам странах», — сказал российский министр на открытии генконсульства в Пхукете.

Глава внешнеполитического ведомства назвал открытие генконсульства в Пхукете важным, но не последним шагом по расширению дипломатического присутствия России в странах Юго-Восточной Азии.

Лавров 15 июля провёл переговоры с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем. Перед визитом в Таиланд российский министр посетил Индонезию. В Джакарте он принял участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), встретился с министрами иностранных дел Индонезии, Лаоса и генсекретарём АСЕАН.

Отметим, что Юго-Восточная Азия включает десять стран: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Лаос, Камбоджа, Вьетнам и Мьянма.