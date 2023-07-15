Краснодар, 15 июля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Церемония прощания с убитым замначальника городского отдела по мобилизационной работе Краснодара Станиславом Ржицким состоялась в субботу, 15 июля.

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«Церемония прощания прошла в ритуальном зале Славянского кладбища. Собравшиеся сказали добрые слова об ушедшем. Они отметили, что при жизни он помогал воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма», — сообщили в мэрии города.

Присутствующие на церемонии сослуживцы Ржицкого высоко оценили профессионализм и доброту офицера. Похороны военного пройдут на Аллее Героев кладбища Кальфа в Севастополе.

Как сообщало ранее ИА Регнум, Ржицкого убили 10 июля в Краснодаре. Его застрелили во время утренней пробежки рядом со спорткомплексом «Олимп». Убийца произвёл несколько выстрелов и скрылся, Ржицкий погиб на месте.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Вскоре в СК раскрыли личность подозреваемого — им оказался 63-летний Сергей Денисенко. На допросе он признался, что работал по заданию куратора из украинской разведки. Заранее снял дом в Туапсе, где планировал спрятаться после убийства, чтобы затем бежать в Швейцарию. Суд арестовал Денисенко. Позднее ему предъявили обвинение в умышленном убийстве.