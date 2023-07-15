Москва, 15 июля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Россия решительно осуждает планы украинских властей по использованию террористических методов против атомных электростанций на российской территории. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, который 15 июля опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Global Look Press

Новость дополняется