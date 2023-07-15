Санкт-Петербург, 15 июля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Полузащитника петербургского футбольного клуба «Зенит» Маркуса Вендела Вале да Силву, более известного как просто Вендел, не включили в заявку команды на сезон-2023/24 Мир Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом в субботу, 15 июля, объявила РПЛ.

Сергей Бобылев/ТАСС Футболист Вендел

Сообщается, что всех остальных игроков команды внесли в список. Бразилец ещё не вернулся в расположение «Зенита» после отпуска и в настоящий момент находится на родине.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Вендел не намерен возвращаться в Россию, пока не стабилизируется ситуация в стране. Об этом заявил агент футболиста Чезаре Барбьери. Он назвал ситуацию очень деликатной и отметил, что уведомил об этом клуб. По словам Барбьери, «Зенит» отнёсся к этому с пониманием.

Венделу 25 лет, он выступает за «Зенит» с 6 октября 2020 года после перехода из португальского «Спортинга» за 20,3 млн евро. В прошедшем сезоне чемпионата России футболист сыграл в 25 матчах и отметился восемью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Также хавбек получил три жёлтые карточки. В составе петербургского клуба бразилец трижды становился чемпионом России и дважды обладателем суперкубка страны.