Москва, 15 июля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил телеграмму участникам и гостям международных состязаний по триатлону «Медный всадник», которые проходят в Санкт-Петербурге. Телеграмму опубликовали 15 июля на сайте Кремля.

«Проект занимает достойное место, гармонично дополняет богатую палитру массовых физкультурных праздников, объединяет на своих площадках профессиональных атлетов и энтузиастов-любителей из разных регионов России и зарубежных государств», — отметил президент.

Глава российского государства также поприветствовал участников международных состязаний, пожелал им удачи, а зрителям — ярких и незабываемых впечатлений. Он выразил уверенность, что форум пройдёт с успехом, послужит популяризации спорта, продвижению ценностей здорового и активного образа жизни.

В телеграмме также отмечается, что масштабная программа фестиваля включает в себя не только спортивные соревнования по триатлону на сложнейшие, в том числе «железные», дистанции, но и интересные культурные события и благотворительные инициативы.

Соревнования «Медный всадник» проходят 15–16 июля в Санкт-Петербурге. Мероприятие стало традиционным, в 2023 году оно проходит в третий раз. В этом году мероприятие примет более трёх тысяч атлетов, среди них представители 11 стран, включая Австрию, Великобританию, Латвию, Нидерланды, Словакию и Эстонию. В прошлом году в соревнованиях приняли участие 2500 спортсменов из 61 региона России.