Москва, 15 июля, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Следствие настаивает на аресте администратора Telegram-канала «Кремлёвская прачка» Михаила Полякова, которого подозревают в вымогательстве. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Тверского суда Москвы, куда поступили материалы дела.

Известия/Дмитрий Коротаев

«В суд поступило ходатайство следственных органов в отношении Михаила Полякова о заключении под стражу», ― сообщили ТАСС в судебной инстанции.

Меру пресечения администратору Telegram-каналов «Силовики», «Кремлёвская прачка» и Brief Михаилу Полякову суд изберёт 15 июля.

Также материалы поступили на второго фигуранта ― Александра Санина.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов задержали Полякова 14 июля в Москве. Его доставили в московское главное следственное управление МВД.

По информации источников «112», силовики задержали бывшего полковника ФСБ Михаила Полякова в его квартире в столице. Мужчину подозревают в вымогательстве у влиятельных политиков и бизнесменов.

Также сообщалось, что по этому делу произвели несколько задержаний, но личности задержанных не раскрыли.