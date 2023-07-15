Москва, 15 июля, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Зарубежные средства массовой информации активно пытались сорвать весенний призыв в ВС России, сообщило 15 июля Минобороны.

Иван Шилов ИА Регнум

В ведомстве рассказали, что за рубежом использовали сложную обстановку, в которой проходил весенний призыв в России. Основную работу по призыву выполняли сотрудники военных комиссариатов.

Со своей стороны зарубежные СМИ активно противодействовали этой работе. Они действовали, заявили в российском военном ведомстве, так, чтобы сорвать выполнения мероприятий призыва, а также — чтобы дискредитировать Вооружённые Силы России.

«Основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на срыв выполнения мероприятий призыва», — заявили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля Минобороны объявила об окончании весеннего призыва, который проходил в соответствии с указом президента от 30 марта. В ВС РФ и другие воинские формирования направили в рамках весеннего призыва 147 тысяч человек.

Призывников начали направлять в войска со сборных пунктов 20 апреля — через 20 дней после начала работы призывных комиссий.

Для обеспечения воинских перевозок Минобороны задействовало 14 рейсов самолётов военной авиации, а также девять воинских эшелонов и 153 рейса гражданской авиации. Кроме того, для транспортировки призывников использовали свыше двух тысяч вагонов в составе пассажирских поездов и военные автомобили.