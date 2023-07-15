Казань, 15 июля, 2023, 11:57 — ИА Регнум. В Казани перед матчем Суперкубка России по футболу сотрудники правоохранительных органов задержали 35 футбольных болельщиков после того, как фанаты жги фаеры в вагоне поезда. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

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Уточняется, что инцидент произошёл вечером 14 июля. В дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что пассажиры электропоезда Нижний Новгород ― Казань портят имущество, жгут пиротехнику в салоне вагона и нарушают общественный порядок.

Правонарушителей задержали, когда поезд прибыл в Казань. В отдел полиции доставили 35 болельщиков, которые ехали на футбольный матч.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Кроме того, на 28 фанатов составили протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство.

В Казани 15 июля состоится матч за Суперкубок России — 2023. На стадионе «АК Барс Арена» встретятся «Зенит» и ЦСКА.

Как сообщило ИА Регнум, в мае футбольные болельщики устроили драку после матча между московскими «Спартаком» и ЦСКА в 28-м туре чемпионата России. Инцидент произошёл в ресторане на улице Сергия Радонежского. В заведении были фанаты обеих команд. Драка началась после того, как один из посетителей ударил другого, проходя мимо него. После этого в потасовку включились другие участники.

Сотрудники Росгвардии, приехавшие на место, вызвали подкрепление. В результате в отделение увезли десять человек, на них составили протоколы за мелкое хулиганство.

В марте на 5 тыс. рублей оштрафовали фаната, бросившего банан в полузащитника «Зенита» Вендела. Также болельщику сроком на один год запретили посещение мест проведения официальных спортивных мероприятий.