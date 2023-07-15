Москва, 15 июля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. В Североатлантическом альянсе идут дискуссии по вопросу политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и пока консенсуса нет. Об этом 15 июля заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«Внутри НАТО, видимо, идут какие-то дискуссии, и у них нет консенсуса по этому вопросу», — сказал он, комментируя сообщения о том, что ряд стран альянса, включая Францию, выступили против открытия офиса блока в Японии.

Руденко уточнил, что не все в НАТО согласны с аргументами США по этому вопросу, а у Франции имеется собственная позиция по нему.

При этом замглавы МИД подчеркнул, что это является делом альянса, в которые Россия не вмешивается.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля глава МИД России Сергей Лавров обсудил с заведующим канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И политику НАТО в АТР. Лавров рассказал, что части военной инфраструктуры альянса планируется передвигать в этот регион, в том числе в Австралию, Новую Зеландию, Японию и Южную Корею. Глава МИД РФ указал, что никто не скрывает нацеленность этих действий против России и Китая.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что НАТО пытается придать своей деятельности глобальный охват, для чего пытается проникнуть в АТР. По его словам, ряд сил пытается раздробить общеевразийское пространство на сеть «эксклюзивных клубов» и военных блоков, которые будут направлены на сдерживание развития России и Китая, а также ущемление их интересов.