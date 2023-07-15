Нью-Дели, 15 июля, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Трое детей погибли из-за паводка в Нью-Дели, когда вышедшая из берегов река Ямуна затопила несколько районов столицы Индии. Об этом 15 июля сообщило агентство Press Trust of India.

Naveen Sharma/Keystone Press Agency/Global Look Press Наводнение в Нью-Дели. Индия

По информации источника, 14 июля трое мальчиков в возрасте от 10 до 12 лет купались в паводковых водах и утонули.

Погибшие дети стали первыми официально зарегистрированными жертвами потопа в округе Дели (в его состав входит Нью-Дели) после поднятия воды в Ямуне 13 июля до рекордной отметки 208,66 м впервые с 1978 года. 14 июля уровень воды в реке снизился до 207,68 м, однако всё ещё примерно на три метра превышает отметку «опасно».

Вода продолжает стоять в центральных районах Нью-Дели, дойдя до здания Верховного суда и некоторых других правительственных зданий. Для борьбы с последствиями паводка в город вызвали армию и Национальные силы реагирования на стихийные бедствия.

Как сообщало ИА Регнум, как минимум семь человек погибли в Южной Корее из-за оползней и наводнений, которые произошли из-за сильных ливней. По данным синоптиков, с 13 июля в стране выпало более 400 мм осадков.

Позднее в некоторых областях северной японской префектуры Акита власти предписали эвакуироваться примерно 10 тысячам жителей населённых пунктов у реки Тайхэй из-за начинающегося разлива. До этого в районе был объявлен пятый — максимальный — уровень опасности, предполагающий эвакуацию.