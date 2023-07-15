Москва, 15 июля, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил отправить в психлечебницу экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, призвавшего «без условий» взять Украину в НАТО.

Global Look Press/Tejas Sandhu/Keystone Press Agency Борис Джонсон

«Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую», — написал Медведев в Telegram-канале.

Зампред в связи с этим вспомнил строки Владимира Высоцкого: «Он то плакал, то смеялся, То щетинился как ёж. Он над нами издевался… Ну сумасшедший — что возьмёшь!»

Как сообщало 15 июля ИА Регнум, Борис Джонсон заявил, что Украина продемонстрировала готовность к членству в НАТО, как ни одна другая страна. По его мнению, на саммите в Вильнюсе альянс должен был продемонстрировать, что признаёт «безмерность украинской жертвы» и свои обязательства перед Киевом. Он также призвал страны НАТО «показать силу» и перестать «сотрясать воздух».

На саммита НАТО в Вильнюсе участники заявили, что приглашение вступить в альянс Киев получит тогда, когда все государства-члены согласятся на это. На встрече альянса генсек Йенс Столтенберг анонсировал план из трёх пунктов по приближению Украины к НАТО — пакет многолетней поддержки, включающий в себя укрепление политических связей через создание совета Украина — НАТО.

При этом президент России Владимир Путин заявил, что возможное вступление Украины в НАТО создаёт угрозы для безопасности России. А заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что в НАТО понимают, что приём Украины в Североатлантический альянс приведёт к катастрофическим последствиям как для него, так для самой Украины.