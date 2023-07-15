Запорожская область, 15 июля, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Под автомобилем главы села Давыдовка Акимовского района Запорожской области обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщили 15 июля в пресс-службе регионального управления СКР.

Иван Шилов ИА Регнум

В рамках возбуждённого уголовного дела о покушении на убийство общеопасным способом следователи установили, что взрывное устройство под машину заложили в ночь на 14 июля.

«При осмотре автомобиля у здания сельского совета взрывное устройство удалось обнаружить, о чём немедленно сообщено в правоохранительные органы», — сообщило ведомство.

Взрывное устройство разминировали на месте. Оперативники изъяли две тротиловые шашки и составные части исполнительного механизма бомбы.

Сейчас сотрудники СКР ведут розыск причастных к этому преступлению. Идёт допрос свидетелей, изъятые части взрывного устройства направили на экспертизу.

По данным платформы smotrim.ru, устройство заложили в Chevrolet Niva, припаркованный у сельсовета. Утром глава села, прежде чем сесть в салон машины, осмотрел её и, заметив под днищем две тротиловые шашки, вызвал полицию.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля СКР возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом в связи со взрывом в Белгороде. Во дворе одного из многоквартирных домов сработало взрывное устройство, заложенное под днище автомобиля.

Пострадали в результате взрыва три человека, включая 36-детней местного жителя — владельца автомобиля. Он и двое прохожих (мать с ребёнком) получили осколочные ранения ног.