Лондон, 15 июля, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что Украина продемонстрировала готовность к членству в Североатлантическом альянсе (НАТО), как ни одна другая страна. Он написал об этом в опубликованной 14 июля статье для Daily Mail.

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«Ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО», — говорится в материале.

Экс-премьер также призвал страны НАТО «показать силу» и перестать «сотрясать воздух», приняв Украину в блок. По его мнению, на саммите в Вильнюсе альянс должен был продемонстрировать, что признаёт «безмерность украинской жертвы» и свои обязательства перед Киевом.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля президент США Джо Байден заявил, что вступление Украины в НАТО во время военных действий означало бы начало третьей мировой войны.

Перед этим американский лидер отмечал, что Украина не готова к вступлению в НАТО. По мнению Байдена, украинский конфликт должен закончиться прежде, чем блок сможет рассмотреть вопрос о членстве Киева.

После этого замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что альянс понимает, что вступление Украины в его состав приведёт к катастрофическим последствиям. Дипломат уточнил, что именно по этой причине НАТО не торопится принимать Киев.