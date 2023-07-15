Вашингтон, 15 июля, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Российские дипломаты готовы оказать необходимое консульское содействие экстрадированному из Эстонии в США гражданину России Вадиму Конощенку. Об этом сообщила журналистам 15 июля заведующая консульским отделом российского посольства в США Надежда Шумова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Окажем соотечественнику необходимое консульское содействие», — сказала она журналистам, добавив, что в посольстве внимательно следят за развитием ситуации.

По словам Шумовой, российские дипломаты будут требовать от американской стороны обеспечения прав и законных интересов российского гражданина.

Как сообщало ИА Регнум, гражданина России Вадима Конощенка экстрадировали в Соединённые Штаты Америки 13 июля. Он предстал перед судьей в федеральном суде Бруклина в Нью-Йорке по обвинению в сговоре и другим обвинениям, связанным с закупками и отмыванием денег. Российскому гражданину грозит до 30 лет лишения свободы. В США пятерых российских граждан обвинили в контрабанде электроники и отмывании денег. Конощенок попал в число обвиняемых. Его арестовали 6 декабря 2022 года в Эстонии, чтобы экстрадировать в США.

Мужчина 14 июля не признал вину в суде. Он останется под арестом. Выхода под залог ему не предложили. Следующее заседание суда состоится 31 июля.