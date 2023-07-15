Геническ, Херсонская область, 15 июля, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки вновь предприняли попытку форсировать Днепр в районе Софиевки. Об этом 15 июля сообщил представитель экстренных служб региона.

РИА Новости/Евгений Биятов

Украинских военных в островной зоне остановили соединения группировки войск «Днепр».

«В результате огневого поражения уничтожено три лодки и 12 боевиков вооружённых формирований Украины», ― сказал источник, слова которого цитирует ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Вооружённые силы России пресекли две попытки украинской армии высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста. В результате российские военные ликвидировали три катера и свыше 60 военных ВСУ.

Позднее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что у ВСУ нет шансов успешно провести форсирование Днепра и после этого выйти на оперативный простор. Он подчеркнул, что киевские власти не жалеют своих военных.

По словам председателя общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, украинские военные не оставили планов по форсированию Днепра в районе обмелевшего после подрыва Каховской ГЭС водохранилища. От отметил, что береговой линии бывшего Каховского водохранилища необходимо уделить особое внимание с точки зрения безопасности.