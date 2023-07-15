Санкт-Петербург, 15 июля, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Состояние находящегося в реанимации актёра Ивана Краско улучшилось. Об этом 15 июля сообщила помощница актёра Дарья Пашкова.

РИА Новости/Алексей Даничев Актёр Иван Краско

«Вчера состояние Ивана Ивановича было тяжёлым, но сегодня, слава Богу, ему уже легче», — процитировало Дашкову РИА Новости.

Она добавила, что проведёт сегодняшний день с Краско, чтобы актёр был в привычном окружении.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Краско доставили в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Его привезла скорая с дачи в Ленинградской области.

У 92-летнего актёра диагностировали неблагоприятные последствия инсульта.

По словам директор актёра Вячеслава Смородинова, Краско много работал и на этом фоне проявили себя последствия инсульта. Пашкова заявила вечером 13 июля, что Краско сделали операцию на сердце.

14 июля она сообщила, что у Краско отказала левая часть тела, но речь не нарушилась. Также наблюдались одышка и сильная слабость. По её словам, у актёра начались галлюцинации. Она также сообщила, что рядом с пациентом находится его сын Фёдор.