Москва, 15 июля, 2023, 10:48 — ИА Регнум. В рамках зерновой сделки, целью которой является оказание помощи нуждающимся странам Азии, Африки и Латинской Америки, беднейшие страны получили только 2,3% от всех поставок, основной объём украинской агропродукции пришёлся на страны Евросоюза, в частности Испанию. Туда направили 38%. Это следует из анализа данных ООН, проведённых РИА Новости.

Илья Наймушин/РИА Новости

Согласно данным всемирной организации, наибольшую долю агропродукции в рамках сделки получил Китай ― 7,96 млн тонн, или почти четверть всех поставок. На Испанию пришлось 2,06 млн тонн, или 6,3% от всего объёма. Тройку лидеров замыкает Турция, в которую поступило 9,9% поставок, или 3,2 млн тонн продукции.

В пятерку лидеров также вошли Италия и Нидерланды, на которые пришлось 6,3% и 5,9% соответственно. Также в числе крупных получателей украинской агропродукции Египет, Бангладеш, Португалия, Бельгия, ФРГ, Франция и Румыния. Всего на страны Евросоюза пришлось 12,4 млн тонн продукции, или 38% всех поставок в рамках зерновой сделки.

В то же время на беднейшие страны, к которым по классификации ООН относятся Афганистан, Йемен, Сомали, Судан и Эфиопия, за все время действия сделки пришлось 768,6 тысячи тонн агропродукции, или 2,3%.

Украина в рамках сделки экспортирует ячмень, рапс, кукурузу, пшеницу, подсолнечное и растительное масло, а также различные виды муки, отрубей и бобовых. Общий объём поставок за август 2022 ― июнь 2023 года составил 32,8 млн тонн.

Как сообщало ИА Регнум, срок действия черноморской инициативы, которую в Стамбуле 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, истекает 17 июля. В российском МИД заявили об отсутствии оснований для её продления.

13 июля президент России Владимир Путин отметил, что на сегодняшний день ни одного пункта в рамках зерновой сделки, связанного с российскими интересами, не выполнено. Он отметил, что это игра в одни ворота.

Глава государства добавил, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке и вернуться к ней, когда российские условия выполнят. А пока остаётся несколько дней до окончания срока действия черноморской инициативы, Россия подумает над этим вопросом, заключил российский лидер.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. Представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик отметил, что генсек готов взаимодействовать с Россией по своим предложениям и остаётся в контакте с соответствующими сторонами. При этом Путин сообщил, что не видел письма генсека ООН по черноморской инициативе, добавив, что российская сторона находится в контакте с сотрудниками ООН.

Дипломатический источник в Турции считает, что черноморскую зерновую инициативу могут продлить на новый срок, но, учитывая заявления российских властей о невыполнении в течение года касающихся её части стамбульских договорённостей, произойти это может в случае, если Россия признает приемлемыми предложения генсека ООН.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на продление зерновой сделки хотя бы на три месяца. При этом он подчеркнул, что Анкара будет стремиться к продлению зернового коридора на два года.

Турецкий лидер намеревается провести переговоры с Путиным до 17 июля, так как до этого дня рассчитана черноморская зерновая инициатива. Турецкий лидер рассчитывает договориться с российским коллегой о продлении зерновой сделки.