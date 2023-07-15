Пхукет, Таиланд, 15 июля, 2023, 10:47 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл 15 июля переговоры с главой МИД Таиланда Доном Праматвинаем до открытия генконсульства России на Пхукете.

Игорь Броварник/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай

Стороны тепло поприветствовали друг друга, затем главы МИД начали переговоры в узком составе. Позже диалог продолжится в расширенном составе.

Сегодня, 15 июля, российский министр иностранных дел примет участие в церемонии официального открытия генконсульства России в комплексе Royal Phuket Marina.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров 14 июля прибыл с официальным визитом в Таиланд. Стороны запланировали обсуждение двусторонних отношений и перспективы наращивания торгово-экономических и инвестиционных связей, а также расширения культурного и туристического взаимодействия. В МИД России Таиланд назвали важным партнёром страны. В ведомстве также напомнили, что российско-таиландские отношения в 2022 году отметили 125-летие.

Перед визитом в Таиланд Лавров посетил Индонезию. В Джакарте он принял участие в мероприятиях Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), встретился с министрами иностранных дел Индонезии, Лаоса и генсекретарём АСЕАН.