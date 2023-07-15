Мелитополь, 15 июля, 2023, 11:10 — ИА Регнум. В ночь на 15 июля во временно оккупированном украинскими войсками городе Запорожье точечным ударом был уничтожен военный склад ВСУ. Об этом 15 июля сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

РИА Новости

«Минувшей ночью нанесён точечный удар по военному складу украинских боевиков во временно оккупированном ими городе Запорожье. Склад уничтожен, была слышна детонация боеприпасов», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Рогов уточнил, что удары по складам украинской армии в её тылу способствуют сокращению числа обстрелов мирных населённых пунктов на освобождённой части Запорожской области.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Рогов сообщил о серии взрывов в Запорожье. Эту информацию подтвердили и украинские СМИ.

Позднее Рогов написал, что ВСУ ведут перегруппировку после серии провалов попыток контрнаступления на запорожском направлении. Он уточнил, что противник подтянул резервы и готовит новые попытки атак.