Киев, 15 июля, 2023, 10:28 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль вместе с супругой прибыл с необъявленным визитом на Украину, сообщило агентство Yonhap.

ТАСС/ EPA/YONHAP Владимир Зеленский и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

Юн Сок Ёль посетит Бучу под Киевом и Ирпень. Он планирует возложить венок к военному памятнику перед проведением встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Это первый визит Юн Сок Ёля на Украину с момента его избрания в 2022 году. Визит состоялся в конце поездки южнокорейского лидера, в ходе которой он посетил Литву, где проходил саммит НАТО, а затем Польшу.

Как сообщало ИА Регнум, украинский президент посетил 11 июля Вильнюс, где прошёл саммит НАТО. Вопрос сроков и конкретных планов по вступлению Украины в НАТО не включили в будущее заявление саммита НАТО. Он упрекнул НАТО в неготовности принять Украину в свои ряды. По словам Зеленского, чем дольше Украину не принимают в НАТО, тем дольше продлятся боевые действия. Он пообещал поднять этот вопрос на саммите в ходе своего выступления.

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение о принятии Украины в НАТО станет очень опасным для стран Европы.