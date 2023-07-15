Геническ, Херсонская область, 15 июля, 2023, 11:13 — ИА Регнум. Планов перемещения административного центра Херсонской области из Херсона в другой город нет. Об этом 15 июля заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА Регнум

«Столицей региона был и остаётся Херсон. Планов перемещения центра Херсонской области у нас нет», — сказал он в беседе с РИА Новости.

До этого врио главы региона отметил, что сейчас есть все возможности освободить Херсон от ВСУ. Сейчас областные органы власти временно расположены в нескольких городах, включая Скадовск и Геническ.

Херсонская область вошла в состав России после состоявшегося в сентябре 2022 года референдума. Киев не стал признавать итоги референдума и продолжает обстрелы региона. Сейчас российские войска освободили 75% территории области, часть области на правом берегу Днепра, включая Херсон, временно занята ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля Сальдо заявил, что у ВСУ нет шансов успешно провести форсирование Днепра и после этого выйти на оперативный простор. Он подчеркнул, что российская армия готова к любому варианту развития военной ситуации.

До этого врио главы региона заявил, что украинские войска не составляют попыток высадки на левый берег Днепра в районе Антоновского моста, но они остаются безуспешными. Сальдо уточнил, что большую часть украинских военных уничтожают огнём артиллерии ещё до того, как они смогут выбраться на берег.