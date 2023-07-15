Белгород, 15 июля, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Украинская армия обстреляла за сутки девять населённых пунктов Белгородской области, сообщил 15 июля глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Сергей Аверин

ВСУ подвергли обстрелу четыре района, в том числе Валуйки и Шебекино. В Валуйском городском округе ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии сёла Новопетровка и Долгое — 12 и пять прилётов.

В Шебекинском городском округе украинская армия выпустила восемь мин по селу Новая Таволжанка и пять — по селу Середа, сообщил губернатор.

В Белгородском районе ВСУ обстреляли хутору Церковный (13 артиллерийских снарядов), сёла Устинка (пять снарядов), Нехотеевка (четыре снаряда). В селе Журавлёвке ВСУ сбросили два осколочных боеприпаса для гранатомёта с беспилотника.

«В Борисовском районе по окраине села Богун-Городок выпущено три миномётных снаряда», — сообщил Гладков. В результате обстрелов никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля Гладков заявил, что выехал на место взрыва автомобиля во дворе многоквартирного дома в районе Белгорода. В результате взрыва осколочные ранения ног получили находившийся в автомобиле мужчина и двое прохожих — женщина и ребёнок.

СКР возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом. Как установило следствие, под днищем машины в момент движения сдетонировало взрывное устройство.