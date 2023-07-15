Симферополь, 15 июля, 2023, 10:57 — ИА Регнум. Украина как антироссийский проект стремительно движется к своему исчезновению, а как государство она уже давно не существует. Такое мнение 15 июля высказал глава парламента республики Владимир Константинов.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Украина стремительно движется к исчезновению, как дубинка в руках Запада против России. Как государство Украины уже давно не существует», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По мнению Константинова, Запад понимает неизбежность исчезновения Украины в случае её поражения, так как победить Россию невозможно.

«Так что их поражение — вопрос времени. Украина исчезнет, сомнений в этом нет. В том числе и у киевского режима», — добавил глава крымского парламента.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что киевские власти находятся в отчаянии и пытаются скрывать потери ВСУ при провалившемся контрнаступлении, составляющие не менее 26 тысяч человек убитыми. Он назвал такие потери катастрофическими.

До этого Макгрегор отмечал, что украинскую армию ожидает полное уничтожение при контрнаступлении российских войск. Он добавил, что считает, что Киев это тоже осознаёт.