Вашингтон, 15 июля, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX перенесла на 16 июля запуск ракеты-носителя Falcon 9, на борту которой на орбиту должна быть выведена новая партия из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Это 15 июля следует из данных компании-разработчика.

Zuma/TASS

Пуск ракеты-носителя с новой партией спутников Starlink должен был состояться 14 июля, однако его отменили за 40 секунд до старта и перенесли на утро 15 июля. Причины такого решения не уточняются.

Пресс-служба SpaceX указала, что позднее 15 июля планируется осуществить дополнительные статические огневые испытания Falcon 9. Ракета-носитель должна быть запущена с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 23:50 15 июля по времени Восточного побережья США (06:50 16 июля мск).

Этот запуск должен стать 94-м в рамках проекта Starlink. На данный момент SpaceX вывела на околоземную орбиту свыше 4,7 тыс. мини-спутников, из которых более 4,4 тыс. остаются в рабочем состоянии, а остальные вышли из строя или уже сошли с орбиты.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июля SpaceX запустила ракету Falcon 9 с телескопом Euclid («Эвклид») для изучения тёмной материи. Первые данные с этого телескопа должны быть получены в 2024 году, а всего проект рассчитан на шесть лет.

В середине июня SpaceX запустила две ракеты-носителя Falcon 9 с Западного и Восточного побережий США. Они обе вывели на орбиту по партии мини-спутников Starlink.