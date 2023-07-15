Донецк, 15 июля, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе штурма позиций украинской армии захватили планшет с системой «Крапива», которая используется для координации между командирами различных войск. Об этом сообщил российский командир с позывным Русский.

Валентин Спринчак/ТАСС

В беседе с РИА Новости военный уточнил, что планшет взяли бойцы отряда «Шторм Z» Южной группировки войск на угледарском направлении.

Командир пояснил, что с помощью этого планшета сидящая в блиндаже группа при приближении техники противника ставит на карте метку. Её видят другие военнослужащие. Все цели, которые обнаруживают подразделения ВСУ, в том числе при помощи дронов, в режиме реального времени появляются у всех командиров, которые работают на этом направлении.

«Любой артиллерист может ударить, ракетой могут ударить, могут авиацией ударить, скорость взаимодействия невероятно высокая», ― подчеркнул Русский.

Как сообщало ИА Регнум, в июле российские военнослужащие захватили боевую машину пехоты Bradley, которую украинской армии поставили США. На опубликованном видео военные из отряда «Керчь» на видео передали привет президенту Украины и поблагодарили за чудные машины. Бойцы планируют пригнать многоцелевой плавающий бронетранспортёр «мотолыгу», чтобы перевезти американскую боевую машину.

В мае российские силы захватили одну из бронемашин International MaxxPro, на которых украинские военные въехали в Грайворонский район Белгородской области. При наступлении российской армии они в бегстве бросили тяжёлую технику. Отмечается, что бронетранспортёр слегка помят, но вполне себе на ходу.