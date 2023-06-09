Пекин, 15 июля, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Вооруженные силы России уже в ближайшее время примут участие в военных учениях «Север. Взаимодействие-2023», организованных Китаем. Манёвры будут проходить в центральной части Японского моря. Об этом 15 июля сообщили в министерстве обороны КНР.

Иван Шилов ИА Регнум

«Согласно годовому плану сотрудничества между китайскими и российскими военными, российская армия в ближайшее время направит военно-морские и воздушные силы для участия в учениях «Северный союз-2023», — говорится в сообщении на сайте оборонного ведомства.

Темой учений обозначено поддержание безопасности стратегических морских путей. Манёвры проводятся с целью повышения уровня стратегического взаимодействия между вооружёнными силами двух стран, укрепления способности совместно поддерживать региональный мир и стабильность, а также реагировать на вызовы в сфере безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, в июне в министерстве обороны Китая анонсировали участие России в военных учениях «Север. Взаимодействие-2023», организованных Китаем. Подробностей о времени и месте проведения учений китайская сторона не привела.

В феврале в Африке прошли трёхсторонние российско-китайско-южно-африканские военно-морские учения. Манёвры проходили в порту Ричардс-Бэй. В ходе учений моряки Военно-морского флота России, Южно-Африканских национальных сил обороны и военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая отработали действия групп по досмотру и освобождению захваченного судна, оказанию помощи судну, терпящему бедствие, а также отразили атаки средств воздушного нападения противника.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином в декабре 2022 года заявил, что Россия и Китай нацелены укреплять взаимодействие между вооруженными силами. По словам главы российского государства, сотрудничество в военно-технической сфере способствует обеспечению безопасности обеих стран.