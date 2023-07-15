Запорожская область, 15 июля, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Ракетный удар украинской армии разрушил школу в селе Стульнево Черниговского района Запорожской области, сообщили 15 июля региональные оперативные службы.

Егор Алеев/ТАСС

«14 июля в 21:00 мск боевики террористического киевского режима нанесли ракетный удар по школе в селе Стульнево Черниговского района», — процитировало источник в оперативных службах РИА Новости.

В результате ракетного удара здание школы полностью разрушилось. Ни погибших, ни пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 июля ВСУ обстреляли село Тарасовку в Запорожской области: погиб ребёнок. На следующий день СКР сообщил, что на месте ЧП нашли обломки кассетного боеприпаса.

11 июля в Запорожской области пострадали житель села Луговое Васильевского района при обстреле со стороны ВСУ. Пожилого мужчину госпитализировали с переломом рёбер и осколочным ранением грудной клетки.