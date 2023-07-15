Япония, 15 июля, 2023, 08:50 — ИА Регнум. В некоторых областях северной японской префектуры Акита местные власти предписали около 10 тысячам жителей населённых пунктов у реки Тайхэй из-за начинающегося разлива эвакуироваться. Это 15 июля следует из уведомлений на официальных порталах властей и спасательных служб.

JIJI PRESS/EPA-EFE/TASS

До этого в Аките из-за вызванного рекордным объёмом выпавших осадков разлива рек объявили пятый — максимальный — уровень опасности, который предполагает немедленную эвакуацию.

Также около 50 тысячам человек в различных частях Акиты и расположенной по соседству с ней префектуры Аомори рекомендовали эвакуироваться из-за угрозы разлива рек, подтоплений и схода оползней.

В северной части Японии с ночи на 14 июля начались сильные ливни, в ходе которых за 12 часов выпало свыше 220 мм осадков, что стало рекордным показателем.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что не менее семи человек погибли в Южной Корее в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями. По данным метеорологов, с 13 июля в стране выпало более 400 мм осадков.

В пострадавшем от проливных дождей Туапсе 13 июля смыло деревянный дом, в котором могло находиться до трёх человек, и унесло в море. Также вода смыла легковой автомобиль вместе с водителем, пытавшимся перегнать машину в безопасное место.