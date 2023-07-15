Симферополь, 15 июля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края вновь очередь из более чем трёхсот машин. Об этом 15 июля сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

Роман Соколов/ТАСС

«На 07:00 в очереди со стороны Тамани находится 304 транспортных средства. Время ожидания около часа. Со стороны Керчи затруднений нет», — говорится в сообщении.

За час пробка только увеличилась, но незначительно. К 08:00 проезда через Крымский мост ожидали уже 320 автомобилей.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июля у подъезда к Крымскому мосту со стороны полуострова скопилась очередь из почти 400 автомобилей. Днём ранее образовалась пробка из 260 автомашин со стороны Керчи, при этом очередь автомобилей у Крымского моста со стороны Кубани ликвидировали.

Утром 13 июля пробка у моста увеличилась до более чем 600 машин. На тот момент время ожидания проезда составляло три часа.

Очередь к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края 10 июля за два часа выросла с 700 до 1300 автомобилей. Автомобилисты были вынуждены ожидать в очереди более шести часов.